Утім, попереду на Словаччину чекають коаліційні перемовини, оскільки жодна партія не отримала більшість голосів. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Чим Україні загрожують проросійські сили у Словаччині

За словами Чаленка, навіть формування коаліції на чолі із Робертом Фіцо не означатиме, що заяви, сказані під час передвиборчих баталій, будуть реалізовані.

Зауважте! Як повідомлялося, лідер SMER-SD Роберт Фіцо у разі перемоги на виборах планує скасувати військову підтримку України.

Зазначимо, в коаліцій завжди існує правило "усереднення позицій". Тому це створює величезні ризики для України. Позаяк Словаччина активно допомагала нашій державі на початку повномасштабного вторгнення, зокрема вдалося організувати:

ремонтний майданчик;

логістичний майданчик;

постачання 13 літаків МіГ-29 та інше.

Проте ризики прем'єрства Фіцо існують. Будемо говорити максимально об'єктивно. Якщо людину одним із перших вітає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то можна схарактеризувати, які ж плани в пана Фіцо,

– зауважив Чаленко.

Також помітне й святкування російської пропаганди. Так, у телеграм-помийках та на федеральних каналах неабияк радіють перемозі проросійського Фіцо.

Чаленко про вибори у Словаччині: дивитися відео

За Словаччиною пильно спостерігатимуть

Однак, варто пам'ятати, Словаччина залишається членом Європейського Союзу. Відповідно, на країну впливатиме загальноєвропейська політика, яка стимулюватиме країну до ухвалення правильних рішень. До прикладу, як це відбувається з Угорщиною.

Будемо спостерігати. Не факт, що Фіцо стане прем'єр-міністром. Можливо, все-таки коаліцію зможуть створити на чолі із "Прогресивною Словаччиною",

– резюмував Ігор Чаленко.

Чим небезпечна перемога Фіцо