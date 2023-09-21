Міністерство аграрної політики та продовольства України домовилися з колегами зі Словаччини про створення системи ліцензування торгівлі зерновими.
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Заборона на імпорт зерна буде чинна, поки не запрацює система ліцензування
Саме це дозволить зняти заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини, як тільки ця система буде створена.
Міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролі ліцензій,
– йдеться у повідомленні словацького міністерства.
"Доки ця система не буде запущена і повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі", – додали у словацькому відомстві.
Україна також погодилася припинити розгляд скарги в СОТ, повідомили у Словаччині. Водночас словацьке міністерство не надало подробиць про те, як працюватиме система ліцензування. Словацька заборона на імпорт була затверджена до кінця року.
Що відомо про заборону на імпорт українського зерна
- Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про національні обмеження на імпорт українського зерна минулого тижня після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п'яти східноєвропейських країн-членів ЄС.
- Конфлікт загострився після того, як Україна, яка використовувала наземні шляхи на захід, щоб компенсувати втрачені можливості експорту морем в умовах російського вторгнення, подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу цих заборон.
- Разом з тим, Польща та Україна домовилися, щоб працювати над вирішення ситуації щодо експорту українського зерна. Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів розмову з Робертом Телусом. Вони домовились про спільну роботу над розв'язанням проблеми експорту українського зерна.
- Країни, які вводять національні заборони, стверджують, що дешеве українське зерно, призначена в основному для транзиту далі на захід і в порти, руйнує їхні внутрішні ринки.