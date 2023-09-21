Министерство аграрной политики и продовольствия Украины договорились с коллегами из Словакии о создании системы лицензирования торговли зерновыми.
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Запрет на импорт зерна будет действовать, пока не заработает система лицензирования
Именно это позволит снять запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию, как только эта система будет создана.
Министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий,
– говорится в сообщении словацкого министерства.
"Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", – добавили в словацком ведомстве.
Украина также согласилась прекратить рассмотрение жалобы в ВТО, сообщили в Словакии. В то же время словацкое министерство не предоставило подробностей о том, как будет работать система лицензирования. Словацкий запрет на импорт был утвержден до конца года.
Что известно о запрете на импорт украинского зерна
- Словакия, Польша и Венгрия объявили о национальных ограничениях на импорт украинского зерна на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять восточноевропейских стран-членов ЕС.
- Конфликт обострился после того, как Украина, которая использовала наземные пути на запад, чтобы компенсировать утраченные возможности экспорта морем в условиях российского вторжения, подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу этих запретов.
- Вместе с тем, Польша и Украина договорились, чтобы работать над разрешением ситуации по экспорту украинского зерна. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел разговор с Робертом Телусом. Они договорились о совместной работе над решением проблемы экспорта украинского зерна.
- Страны, которые вводят национальные запреты, утверждают, что дешевое украинское зерно, предназначенное в основном для транзита дальше на запад и в порты, разрушает их внутренние рынки.