Соответствующее заявление премьер-министр Словакии сделал в интервью InfoVojna. Он также предположил, к чему, по его мнению, может привести членство Украины в Альянсе, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Был такой бум": Фицо хочет снять санкции с бизнесмена, дружившего с "Ночными волками" и Путиным

Что сказал Фицо о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии заявил, что он будет пользоваться правом вето на решение вступления Украины в Альянс до тех пор, пока имеет "возможность влиять на словацкую политическую сцену".

Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом третьей мировой войны,

– заявил Роберт Фицо.

Он добавил, что якобы верит, что "этого никогда не произойдет". Кроме того, Фицо считает, что для присоединения нашей страны к Европейскому Союзу понадобятся годы. Он ведь не против евроинтеграции Украины, если она выполнит все условия.

"Если для того, чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест – я не имею с этим проблем… Но она должна выполнить все условия", – подытожил словацкий политик.

Что этому предшествовало