Відповідну заяву прем'єр-міністр Словаччини зробив у інтерв'ю InfoVojna. Він також припустив до чого, на його думку, може призвести членство України в Альянсі, пише 24 Канал.

Дивіться також "Був такий бум": Фіцо хоче зняти санкції з бізнесмена, який дружив з "Нічними вовками" і Путіним

Що сказав Фіцо про вступ України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що він користуватиметься правом вето на рішення вступу України в Альянс до того часу, поки має "можливість впливати на словацьку політичну сцену".

Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни,

– заявив Роберт Фіцо.

Він додав, що нібито вірить, що "цього ніколи не станеться". Окрім того, Фіцо вважає, що на приєднання нашої країни до Європейського Союзу знадобляться роки. Адже він не проти євроінтеграції України, якщо вона виконає всі умови.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест – я не маю з цим проблем… Але вона має виконати всі умови", – підсумував словацький політик.

Що цьому передувало