Відповідну заяву прем'єр-міністр Словаччини зробив у інтерв'ю InfoVojna. Він також припустив до чого, на його думку, може призвести членство України в Альянсі, пише 24 Канал.
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Що сказав Фіцо про вступ України в НАТО
Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що він користуватиметься правом вето на рішення вступу України в Альянс до того часу, поки має "можливість впливати на словацьку політичну сцену".
Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни,
– заявив Роберт Фіцо.
Він додав, що нібито вірить, що "цього ніколи не станеться". Окрім того, Фіцо вважає, що на приєднання нашої країни до Європейського Союзу знадобляться роки. Адже він не проти євроінтеграції України, якщо вона виконає всі умови.
"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест – я не маю з цим проблем… Але вона має виконати всі умови", – підсумував словацький політик.
Що цьому передувало
- Восени 2023 року на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD. Її очолює Роберт Фіцо, який обіцяв припинити військову допомогу Україні та прагне до мирних перемовин.
- Словацький прем'єр запевняв, що Братислава зосередиться на гуманітарній допомозі Україні. Зокрема, наприкінці жовтня 2023 року він заявив очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, що новий уряд Словаччини не буде підтримувати Україну у військовому плані та зосередиться тільки на гуманітарній допомозі.
- Наприкінці листопада 2023 року політик закликав готуватися до нормалізації словацько-російських відносин та періоду після закінчення війни в Україні. Фіцо назвав своїм пріоритетом захист і просування словацьких національних інтересів, які мають бути реалізованими. На думку політика, вони передбачають підтримку мирних ініціатив, а не війни в України.
- Роберт Фіцо неодноразово поширював проросійські наративи. Зокрема, політик заявляв, що нібито "Україні та Росії краще вести переговори протягом наступних десяти років, аніж вбивати одне одного". Хоча військові кажуть – насправді Кремль тільки накопичуватиме сили, щоб знову атакувати нашу державу.