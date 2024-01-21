Згідно з новим наказом міністерки, який опинився у розпорядженні журналістів, Шимковічова 12 січня затвердила наказ про скасування заборони на співпрацю. Як вона пояснила, таке рішення пов'язане з прагненням знайти спільну мову, аби не ділити суспільство.
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У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, художники та культура не повинні платити за це,
– пояснила Шимковічова своє рішення.
Рушення про скасування заборони на співпрацю набуло чинності 15 січня 2024 року.
До слова, заборону на співпрацю у сфері культури з Росією та Білоруссю запровадили 2 березня 2022 року. Тоді чинна міністерка Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.
Заяви уряду Словаччини щодо війни Росії з Україною
- У Словаччині у жовтні 2023 року до влади прийшов новий міністр Роберт Фіцо. За час свого правління він вже неодноразово висловлював тези кремлівської пропаганди.
- До прикладу, Фіцо нещодавно підтримав позицію угорського лідера Віктора Орбана щодо надання Україні макрофінансової допомоги. Він запропонував переробити її концепцію та спосіб надання. Фіцо, як і Орбан, висловив думку, що 50 мільярдів євро на допомогу Україні мають виділитися не з бюджету ЄС. Він наголосив, що треба знайти інший шлях фінансування, однак натомість нічого не зміг запропонувати.
- Також Фіцо заговорив про те, що Росії потрібні "гарантії безпеки" та спробував виправдати повномасштабне вторгнення. Зокрема, він заявив, що у 2014 році Росія почала вторгнення через "утиски російськомовних громадян" в Україні. Також він повторив популярну тезу російської пропаганди, що Україна під тотальним впливом США.
- Окрім того, прем'єр Словаччини також відкрито заявляв, що збирається ветувати вступ України до НАТО. Фіцо вважає, що вступ нашої країни до Альянсу буцімто "стане початком третьої світової війни"