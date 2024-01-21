Згідно з новим наказом міністерки, який опинився у розпорядженні журналістів, Шимковічова 12 січня затвердила наказ про скасування заборони на співпрацю. Як вона пояснила, таке рішення пов'язане з прагненням знайти спільну мову, аби не ділити суспільство.

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У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, художники та культура не повинні платити за це,

– пояснила Шимковічова своє рішення.

Рушення про скасування заборони на співпрацю набуло чинності 15 січня 2024 року.

До слова, заборону на співпрацю у сфері культури з Росією та Білоруссю запровадили 2 березня 2022 року. Тоді чинна міністерка Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.

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