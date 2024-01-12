Отже, у колонці для словацького видання Роберт Фіцо поділився своїми міркуваннями. У ній він визнав, що Росія порушила міжнародне право, коли застосувала "військову силу без міжнародного мандату". Водночас він виправдовував дії Москви.

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Фіцо виправдовує Кремль

Словацький прем'єр вважає, що хибним є "чорно-біле бачення" ситуації. Він спробував виправдати бойові дії 2014 року. Мовляв, росіяни розпочали її через буцімто "утиски російськомовних" у нашій країні. Також він повторив популярну тезу російської пропаганди, що Україна під тотальним впливом США.

За словами політика, порушення міжнародного права Росією Захід сприйняв як можливість поставити навколішки країну-агресорку. І що світ вирішив постачати Україні "купу зброї, мільярди доларів, навантажувати Росію масованими санкціями, атакувати основні російські мінеральні ресурси".

Роберт Фіцо упевнений, що у світі до останнього очікуватимуть, що "український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілочці у вигляді виснаженої у військовому плані, економічно зруйнованої, міжнародно ізольованої та внутрішньо політично підірваної Росії".

У колонці він зізнався, що не з тих політиків країни, які тішаться, що з Росії роблять ворога у Словаччині. На його думку, Захід помилився в оцінці ситуації у Росії. І це, наголошує він, його "шокує".

Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ, вона стала повністю залежною від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки,

– стверджує Фіцо.

Він заявив, що військового розв'язання ситуації немає. Фіцо додав, що бажає, щоб "слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку".

Заговорив про "гарантії безпеки" для Росії

За словами Фіцо, "гарантій безпеки" потребує Росія. Водночас, додав він, у нашої держави є право рухатися своїм суверенним, а не продиктованим шляхом.

Він також запевнив, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави, буцімто "відреагувавши на ситуацію з безпекою та тиск України щодо вступу до НАТО".

Якщо вона бачить себе в ЄС, нехай отримає цей шанс, якщо виконає умови. Ми будемо раді допомогти,

– запевнив у колонці очільник словацького уряду.

Різко на слова Роберта Фіцо відреагував посол України у Словаччині Мирослав Кастран. Він наголосив, що Київ не провокував Москву жодним чином. А ще нагадав, що Братислава у 2004 році стала частиною Альянсу.

Посол різко відреагував

Свою реакцію на колонку Роберта Фіцо Мирослав Кастран залишив у фейсбуці. Він наголосив, що роздуми словацького прем'єра хибні.

Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії,

– підкреслив посол.

За його словами порушення міжнародного права – надто м'яке формулювання, щоб описати всі жахи, які на українську землю принесла Росія 24 лютого 2022 року.

Кастран підкреслив, що словацький прем'єр намагався виправдати дії країни-агресорки, яка вчинила багато воєнних злочинів. Він наголосив, що з боку України не було жодної загрози для Росії, яка є ядерною державою, площею 17 мільйонів квадратних кілометрів.

Дипломат також відреагував на бажання України стати частиною НАТО. Він нагадав, що Словаччина свого часу, як і інші держави Східної Європи, стала частиною військового блоку.

Але не тому, щоб спільно загрожувати Росії, а саме навпаки: щоб в Альянсі отримати гарантії безпеки від самої Росії,

– підкреслив Кастран.

Звернімо увагу, що 11 січня під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що Україна прагнула б побачити реальний крок з боку НАТО. Мовиться про такий, який би наближав нашу країну до Альянсу.