Соответствующий тезис он озвучил в эфире Радио Slovensko. Роберт Фицо выдал заявление в духе методичек из Кремля. Мол, наша страна контролируется США. И что Киев стал "зависимым" после Революции Достоинства в 2014 году.

Читайте также 10 миллиардов для Орбана – ошибка Урсулы. Как Венгрия снова может шантажировать ЕС и Украину?

Фицо подыгрывает Путину

Почему президент России приказал применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, расположенную рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России, равно как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. А теперь представьте, что Мексика будет включена в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали?

– не унимался Фицо.

По его словам, "этот аргумент – рациональный". Словацкий премьер подчеркнул, что "Украина не суверенная и зависимая страна". И что ею полностью управляют Соединенные Штаты.

Обратим внимание, что ранее стало известно о предстоящем визите Фицо в Украину. 24 января он должен приехать в Ужгород, чтобы встретиться с украинским коллегой – Денисом Шмыгалем. В планах Фицо привезти гуманитарную помощь и сообщить, что Киев не получит военную помощь от Братиславы.

Кроме того, словацкий премьер планирует известить Дениса Шмыгаля, что он наложит вето на вступление нашего государства в НАТО. Мол, это станет "основой третьей мировой войны".

Киев должен отреагировать решительно

Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко подчеркнул в своем фейсбуке, что Киев должен решительно реагировать на заявления лидеров других государств, в которых подвергают сомнению суверенитет нашего государства.

Обратим внимание, что Мережко не конкретизировал, о ком идет речь. Впрочем, не сложно понять, что сообщение он посвятил Роберту Фицо. Собственно, как мы писали выше, он не считает Украину суверенным государством.

Мережко отметил, что каждое государство должно иметь минимум самоуважения. И что недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства разбрасывается заявлениями, в которых сомневается в суверенитете.

Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в государство, суверенитет которого он отрицает. Обычно в таких случаях визит отменяют, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства,

– отметил Мережко.

В комментариях к своей публикации он не подтвердил, что подразумевает Роберта Фицо. В то же время заявил, что "речь идет о принципах, а не о конкретных личностях", и что это его "общее наблюдение как юриста-международника".