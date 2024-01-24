Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 мільярдів євро Євросоюзом. Окрім цього, Фіцо дав дозвіл на купівлю зброї та техніки у словацьких підприємців.

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Результати зустрічі з Фіцо

У середу 24 січня в Ужгороді пройшла зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини – Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Як повідомив Шмигаль, лідери дійшли згоди з низки питань і мають конкретні домовленості.

Зокрема, за словами українського прем'єр-міністра, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Окрім цього, планується співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України,

– зазначив Шмигаль.

Окрім цього, за результатами зустрічі прем'єри підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини. Так згідно з нею країни:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності України

відзначили підтримку євроінтеграції України.

висловили підтримку української формули миру

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та гуманітарному розмінуванні

наголосили на важливості призначення віцепрем'єр-міністр з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

відзначили важливість зусиль щодо продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту сільськогосподарської продукції з України

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Варто додати! Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні 24 січня зазначив, що Словаччина не розриватиме приватні військові контракти з Україною. Він нагадав, що боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах, а на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку. Водночас Словаччина не надсилатиме допомогу зі складів своїх збройних сил.

Фіцо про Україну