Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 мільярдів євро Євросоюзом. Окрім цього, Фіцо дав дозвіл на купівлю зброї та техніки у словацьких підприємців.
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Результати зустрічі з Фіцо
У середу 24 січня в Ужгороді пройшла зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини – Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Як повідомив Шмигаль, лідери дійшли згоди з низки питань і мають конкретні домовленості.
Зокрема, за словами українського прем'єр-міністра, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Окрім цього, планується співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України,
– зазначив Шмигаль.
Окрім цього, за результатами зустрічі прем'єри підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини. Так згідно з нею країни:
- підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності України
- відзначили підтримку євроінтеграції України.
- висловили підтримку української формули миру
- наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та гуманітарному розмінуванні
- наголосили на важливості призначення віцепрем'єр-міністр з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.
- відзначили важливість зусиль щодо продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту сільськогосподарської продукції з України
- підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.
Фіцо про Україну
- У переддень зустрічі з українським колегою Роберт Фіцо видав чергову скандальну заяву. Він поставив під сумнів, що у Києві відбувається війна. Він заявив, що там абсолютно нормальне життя навіть попри те, що у цей день на Київ та інші міста летіли ракети.
- Трохи раніше Фіцо заявляв, що Україна – не суверенна держава. Він натякнув, що Київ став залежний від США після 2014 року, тобто Революції Гідності – на його думку, дії Росії є цілком "раціональними".
- Також словацький лідер переконував, що Україна нібито має погодитися на територіальні поступки Росії. Він сказав, що повинен бути "якийсь компроміс", адже росіяни не підуть з Криму, Донбасу і Луганська.