Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що Україна та її партнери докладають зусиль для звільнення українських окупованих територій, зокрема, щоб уникнути російського вторгнення до інших країн, інформує 24 Канал.

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В МЗС України відповіли на заяви Фіцо

Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито має погодитися на територіальні поступки Росії.

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці – 24 Канал) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереалістично", – сказав він.

Олег Ніколенко відреагував на такі заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про необхідність "компромісу" між Росією та Україною.

Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни,

– заявив Ніколенко.

Він зазначив, що наша держава та її партнери докладають зусиль задля "виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".

"Говорімо відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – додав речник МЗС України.

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