Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що в Орбана є прояви постімперських комплексів. Він мріє про відновлення великої Угорщини. І принаймні хоче контролювати угорську меншину на території України.

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Чому важливо говорити і з Орбаном, і з Фіцо

Як наголосив Фесенко, Орбан та Фіцо є прем'єрами двох європейських країн, які можуть так чи інакше впливати на рішення, доки і в ЄС, і в НАТО діє принцип консенсусу в ухваленні важливих рішень. Цього не можна ігнорувати.

От Орбан погрожував заблокувати переговори про вступ України до ЄС. Але європейські партнери знайшли хитрі тактичні варіанти, як нейтралізувати блокаду. Виділення 50 мільярдів Орбан також блокує. Але 1 лютого має бути засідання Європейської ради – і ЗМІ вже пишуть, що Орбана попередили: або він йде на поступки, або рішення ухвалюють без Угорщини,

– сказав Фесенко.

Зараз Україна готує зустріч Зеленського з Орбаном. Але не варто очікувати від цього якогось прориву. Україні просто важливо продемонструвати готовність до компромісних рішень.

Немає ілюзій, що ця зустріч може не дати результатів. Але нам важливо продемонструвати готовність до діалогу. Ми це не для Орбана робимо, а для наших європейських партнерів. Схожа ситуація з Фіцо. Мають зустрітися Фіцо зі Шмигалем. Думаю, ми маємо також підготувати гнучку позицію з асиметричними рішеннями, які стосуватимуться відносин зі Словаччиною. Маємо не конфліктувати, а продемонструвати свої козирі,

– підкреслив Фесенко.

Заяви Орбана та Фіцо: коротко