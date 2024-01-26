Вигнання Будапешта з процесу голосування ЄС більше не є неможливим виходом із ситуації. Подібні дії стануть можливими у випадку накладання вето на передачу 50 мільярдів Україні.

Дивіться також 10 мільярдів для Орбана – помилка Урсули․ Як Угорщина знову може шантажувати ЄС і Україну?

"Ядерний варіант" проти Орбана

Наступного тижня європейські лідери планують затвердити життєво важливу допомогу для України у вигляді 50 мільярдів євро. Після м'якого підходу до Угорщини протягом років дипломати почали подавати сигнали, що готові до "ядерного варіанту".

П'ять європейських чиновників і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові застосувати проти Угорщини 7 статтю, яка передбачає призупинення її права голосу щодо рішень ЄС.

Якщо Орбан дійсно знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України – 24 Канал) на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом,

– сказав один дипломат ЄС.

Європейські лідери також прагнуть демонструвати постійну підтримку на фоні неоднозначності у допомозі від США. Водночас, за даними видання, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються застосування статті 7, оскільки вважають, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.

Окрім цього, досі лишається невизначеною позиція Словаччини.

Передача Україні 50 мільярдів