Какой стаж требуется для выхода на пенсию

В 2024 году на пенсию смогут выйти граждане, достигших 60, 63 и 65 лет. Однако, для этого они должны приобрести минимально установленное количество стажа.

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Сейчас установлены минимумы количества стажа для получения пенсии следующие:

для 60 лет– 31 год;

63 лет– 21 год;

65 лет– 15 лет.

Обратите внимание! Количество минимального стажа для ухода на пенсию в 60 лет ежегодно растет. В 65 лет этот показатель будет составлять уже 35 лет.

Как оформить пенсию по возрасту

Для оформления пенсии нужно обратиться в ПФУ. Для этого можно посетить отделение Пенсионного фонда или воспользоваться услугами вебпортала.

Какие документы для этого нужны:

удостоверение личности (паспорт);

по наличию, свидетельство о браке;

реквизиты банковского счета;

документы, подтверждающих страховой стаж (например, трудовая книжка);

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30 января 2000 года;

фотографии 2,5х3 сантиметра.

Пенсия устанавливается со дня обретения определенного возраста, если пенсионер подал соответствующее заявление в течение 3 месяцев, после дня рождения. Если гражданин не успел, то ему начисляют выплаты с момента обращения.