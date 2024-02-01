Надбавка на дітей
Надбавка на дітей виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсійних виплат, таких як за віком, по інвалідності та за вислугою років.
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Для отримання цієї надбавки пенсіонер повинен надати документи, які підтверджують відсутність інших джерел доходу, що може бути основою для обчислення єдиного внеску на соціальне страхування:
- Трудову книжку або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.
- Копію наказу (розпорядження) про звільнення з роботи.
- Дані про застраховану особу.
- Відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.
Якщо йдеться про випадок працевлаштування, факт звільнення з роботи повинен бути підтверджений особистою заявою, вказаною датою припинення праці та обставинами.
Хто може отримати надбавку
Надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків до того часу, поки дитина не досягне 18 років.
Діти, які є особами з інвалідністю з дитинства, або діти з інвалідністю, не мають права на отримання надбавки до пенсії.
Як отримати доплату
Для призначення надбавки потрібно подати такі документи:
- Заяву про призначення або перерахунок пенсії.
- Паспорт.
- Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).
- Трудову книжку або інші документи, які підтверджують відсутність роботи та підприємницької діяльності.
- Свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера.
- Довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання з пенсіонером.
- Довідку від органу соціального захисту про те, що людина не отримує допомогу на дитину.
Заяву та всі необхідні документи можна подати:
- В особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ або особисто.
- До територіального сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання пенсіонера.