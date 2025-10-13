Кто может получить пенсию по потере кормильца для детей?

Тогда они могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Инвалидность из-за войны: сколько получают украинцы со II группой

Так пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении. Однако при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

К нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"; дети (в частности дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет; , дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из учебных заведений и поступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), – до окончания дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Важно! Детям пенсия назначается независимо от того, были ли они на содержании умершего кормильца.

Что следует знать о назначении пенсии детям?

Во время действия в Украине военного положения и в течение одного месяца после его прекращения детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, пенсия в случае потери кормильца назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается без предоставления справки учебного заведения на основании данных об обучении на дневной форме обучения в 2022 году, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Об этом сообщают в Дії.

Усыновленные дети имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца наравне с родными детьми,

– отметили на портале.

В частности пасынок и падчерица имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца наравне с родными детьми, если они не получали алиментов от родителей.

Обратите внимание! Несовершеннолетние дети, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, сохраняют это право и в случае их усыновления.

Какие выплаты могут получать военные в Украине?

Украинцы, что были освобождены из плена, смогут получать увеличенные выплаты. Об этом говорится в законопроекте на сайте ВРУ.

Выплаты предусмотрены на стационарное лечение. Дело в том, что ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузий или увечий.

Обратите внимание! Выплата осуществляется до момента определения дальнейшей пригодности к военной службе или увольнения с нее.

Могут ли военные получать пенсию за выслугу лет?