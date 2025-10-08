Как назначают выплаты по инвалидности?
Пенсии по инвалидности вследствие войны II группы назначают по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Пенсии по инвалидности: изменится ли размер выплат в 2026 году
Закон предусматривает, что к лицам с инвалидностью вследствие войны относят граждан, которые получили ее из-за контузии, ранения или заболевания:
- во время защиты Украины;
- выполнения обязанностей военной службы;
- пребывания на фронте, в подпольных или партизанских организациях и тому подобное.
При назначении выплат учитывают причину приобретения инвалидности. Ее должна определить и зафиксировать экспертная комиссия.
Пенсию по инвалидности ІІ группы вследствие войны начислят при следующих условиях:
- если инвалидность установлена во время прохождения человеком военной службы;
- инвалидность наступила в течение 3 месяцев после увольнения;
- группу инвалидности назначили после окончания трехмесячного срока, но связана со службой.
Важно! Страховой стаж при назначении пенсии по инвалидности из-за войны не учитывается. То есть выплаты начислят даже, если человек не имеет стажа.
Какой размер пенсии для II группы?
Размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны, как и для гражданских, зависит от назначенной группы и определяется индивидуально. Но, для военных сумма выплат привязана к денежному обеспечению, пишет ПФУ:
- для II группы инвалидность пенсия составляет 80% от денежного обеспечения.
Однако законодательство определяет минимальный размер пенсионных выплат для военных с инвалидностью из-за войны:
- пенсия для II группы не может быть меньше, чем 13 822 гривен.
Если пенсионные выплаты с учетом всех возможных надбавок, доплат, индексации и целевой помощи, не достигают этого размера, лицу назначают адресную помощь на ту сумму, которой не хватает до минимума.
Пенсии по инвалидности в Украине: что нужно знать?
Пенсии для военных с инвалидностью I и III групп тоже начисляют в определенном проценте от размера денежного обеспечения: для I группы выплата составляет 100%, а для III группы – 60%.
Если же инвалидность наступила не из-за военных действий, размер пенсии будет другим. В этом случае для I группы предусмотрено 70% от денежного обеспечения, для II группы – 60%, а для III группы – 40%.
Пенсии по инвалидности назначают и гражданским гражданам. Их размер зависит от причин установления инвалидности, продолжительности страхового стажа и возраста получателя. Расчет таких выплат осуществляют в процентах от пенсии по возрасту: 100% для I группы, 90% – для II и 50% – для III группы.