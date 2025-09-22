Как назначают пенсии по инвалидности?
Назначают пенсии по инвалидности в зависимости от причины и установленной группы инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Размер выплат по инвалидности в 2026 году, как и раньше, будет зависеть от пенсии по возрасту и начисляется в процентах:
- для людей с инвалидностью I группы – 100% от пенсии по возрасту;
- для лиц с инвалидностью ІI группы – 90% от пенсии по возрасту;
- для людей III группы инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.
Пенсию назначают со дня установления инвалидности, если человек подал соответствующее заявление не позднее трех месяцев с момента установления ему той или иной группы инвалидности. В противном случае пенсию назначают со дня обращения за ней.
Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности,
– отмечают в ПФУ.
Важно! В страховой стаж для расчета размера пенсии по возрасту, с которой начисляют пенсию по инвалидности, засчитывают не только приобретенный страховой стаж, но и период со дня установления инвалидности до достижения человеком возраста 60 лет,
Вырастет ли пенсия в 2026 году?
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, пенсии многих украинцев в следующем году вырастут.
- В целом правительство в проекте бюджета на 2026 год предусмотрело значительно больше средств на пенсионные выплаты, чем в этом году – 1 триллион 27 миллиардов гривен.
- В 2025 году на выплату пенсий заложили на 123,4 миллиарда меньше.
Пенсии для военных с инвалидностью: что известно?
Пенсия по инвалидности для военнослужащих определяется в процентах от размера денежного обеспечения. Размер выплат напрямую зависит от группы инвалидности и от того, по какой причине она наступила. Самые высокие выплаты получают те, кто потерял работоспособность из-за войны.
Для военных, которые получили инвалидность вследствие войны, предусмотрены следующие проценты: I группа – 100% от денежного обеспечения, II группа – 80%, III группа – 60%.
Зато лица, чья инвалидность не связана с войной, получают меньшие проценты от обеспечения: I группа – 70%, II группа – 60%, III группа – 40%.