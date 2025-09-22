Як призначають пенсії по інвалідності?

Призначають пенсії по інвалідності залежно від причини та встановленої групи інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Розмір виплат по інвалідності у 2026 році, як і раніше, залежатиме від пенсії за віком і нараховуватиметься у відсотках:

для людей з інвалідністю I групи – 100% від пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю ІI групи – 90% від пенсії за віком;

для людей III групи інвалідності – 50% від пенсії за віком.

Пенсію призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина подала відповідну заяву не пізніше трьох місяців від моменту встановлення їй тієї чи іншої групи інвалідності. В іншому випадку пенсію призначають з дня звернення за нею.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності,

– зазначають у ПФУ.

Важливо! До страхового стажу для розрахунку розміру пенсії за віком, з якої нараховують пенсію по інвалідності, зараховують не лише набутий страховий стаж, але й період із дня встановлення інвалідності до досягнення людиною віку 60 років,

Чи зросте пенсія у 2026 році?

За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, пенсії багатьох українців наступного року зростуть.

Загалом уряд у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив значно більше коштів на пенсійні виплати, ніж цього року – 1 трильйон 27 мільярдів гривень.

У 2025 році на виплату пенсій заклали на 123,4 мільярда менше.

Пенсії для військових з інвалідністю: що відомо?