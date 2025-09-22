Як призначають пенсії по інвалідності?
Призначають пенсії по інвалідності залежно від причини та встановленої групи інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Дивіться також Нові правила, старі виплати: що змінилося для пенсії по інвалідності військових у 2025 році
Розмір виплат по інвалідності у 2026 році, як і раніше, залежатиме від пенсії за віком і нараховуватиметься у відсотках:
- для людей з інвалідністю I групи – 100% від пенсії за віком;
- для осіб з інвалідністю ІI групи – 90% від пенсії за віком;
- для людей III групи інвалідності – 50% від пенсії за віком.
Пенсію призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина подала відповідну заяву не пізніше трьох місяців від моменту встановлення їй тієї чи іншої групи інвалідності. В іншому випадку пенсію призначають з дня звернення за нею.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності,
– зазначають у ПФУ.
Важливо! До страхового стажу для розрахунку розміру пенсії за віком, з якої нараховують пенсію по інвалідності, зараховують не лише набутий страховий стаж, але й період із дня встановлення інвалідності до досягнення людиною віку 60 років,
Чи зросте пенсія у 2026 році?
За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, пенсії багатьох українців наступного року зростуть.
- Загалом уряд у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив значно більше коштів на пенсійні виплати, ніж цього року – 1 трильйон 27 мільярдів гривень.
- У 2025 році на виплату пенсій заклали на 123,4 мільярда менше.
Пенсії для військових з інвалідністю: що відомо?
Пенсія по інвалідності для військовослужбовців визначається у відсотках від розміру грошового забезпечення. Розмір виплат напряму залежить від групи інвалідності та від того, з якої причини вона настала. Найвищі виплати отримують ті, хто втратив працездатність через війну.
Для військових, які отримали інвалідність унаслідок війни, передбачені такі відсотки: І група – 100% від грошового забезпечення, ІІ група – 80%, ІІІ група – 60%.
Натомість особи, чия інвалідність не пов’язана з війною, отримують менші відсотки від забезпечення: І група – 70%, ІІ група – 60%, ІІІ група – 40%.