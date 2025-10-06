Какой стаж необходимо иметь для назначения пенсии для II группы?

Без стажа украинец с инвалидностью сможет получать только минимальную соцпомощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для II-III групп инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, в котором лицу установлена инвалидность:

до 23 лет – 1 год страхового стажа;

24-26 лет – 2 года страхового стажа;

27-28 лет – 3 года страхового стажа;

29-31 год – 4 года страхового стажа;

32-33 года – 5 лет страхового стажа;

34-35 лет – 6 лет страхового стажа;

36-37 лет – 7 лет страхового стажа;

38-39 лет – 8 лет страхового стажа;

40-42 года – 9 лет страхового стажа;

43-45 лет – 10 лет страхового стажа;

46-48 лет – 11 лет страхового стажа;

49-51 год – 12 лет страхового стажа;

52-55 лет – 13 лет страхового стажа;

56-59 лет – 14 лет страхового стажа;

60+ лет – 15 лет страхового стажа.

Какие размеры пенсий по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

В 2025 году это следующие показатели:

100% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы.

Размер пенсии по инвалидности также зависит от причины инвалидности. Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа - 16 847 гривен;

ІІ группа - 13 822 гривен;

ІІІ группа - 9 478 гривен.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности по солидарной системе следующие:

для лиц с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?