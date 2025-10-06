Який стаж необхідно мати для призначення пенсії для ІІ групи?

Без стажу українець з інвалідністю зможе отримувати лише мінімальну соцдопомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для ІІ-ІІІ груп інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлено інвалідність:

  • до 23 років – 1 рік страхового стажу;
  • 24-26 років – 2 роки страхового стажу;
  • 27-28 років – 3 роки страхового стажу;
  • 29-31 рік – 4 роки страхового стажу;
  • 32-33 роки – 5 років страхового стажу;
  • 34-35 років – 6 років страхового стажу;
  • 36-37 років – 7 років страхового стажу;
  • 38-39 років – 8 років страхового стажу;
  • 40-42 роки – 9 років страхового стажу;
  • 43-45 років – 10 років страхового стажу;
  • 46-48 років – 11 років страхового стажу;
  • 49-51 рік – 12 років страхового стажу;
  • 52-55 років – 13 років страхового стажу;
  • 56-59 років – 14 років страхового стажу;
  • 60+ років – 15 років страхового стажу.

Які розміри пенсій по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

У 2025 році це наступні показники:

  • 100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
  • 90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
  • 50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Розмір пенсії по інвалідності також залежить від причини інвалідності. Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

  • І група — 16 847 гривень;
  • ІІ група — 13 822 гривень;
  • ІІІ група — 9 478 гривень.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності за солідарною системою такі:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;
  • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Які ще види пенсій є в Україні?

  • Основний вид пенсійних виплат в Україні – пенсія за віком. Її призначають українцям з 60 років за умови наявності 32 років стажу. Пенсія розраховується індивідуально за формулою П = Зп х Кс, де Зп - заробітна плата, а Кс - коефіцієнт страхового стажу.

  • Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортсмени.

  • Також українці можуть отримувати пенсію за втратою годувальника. Вона призначається непрацездатним членам сім'ї померлого. Розмір виплат становить 50% пенсії померлого для одного непрацездатного члена сім'ї або 100% для двох і більше, розподілених рівними частинами.