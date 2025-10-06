Який стаж необхідно мати для призначення пенсії для ІІ групи?

Без стажу українець з інвалідністю зможе отримувати лише мінімальну соцдопомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для ІІ-ІІІ груп інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлено інвалідність:

до 23 років – 1 рік страхового стажу;

24-26 років – 2 роки страхового стажу;

27-28 років – 3 роки страхового стажу;

29-31 рік – 4 роки страхового стажу;

32-33 роки – 5 років страхового стажу;

34-35 років – 6 років страхового стажу;

36-37 років – 7 років страхового стажу;

38-39 років – 8 років страхового стажу;

40-42 роки – 9 років страхового стажу;

43-45 років – 10 років страхового стажу;

46-48 років – 11 років страхового стажу;

49-51 рік – 12 років страхового стажу;

52-55 років – 13 років страхового стажу;

56-59 років – 14 років страхового стажу;

60+ років – 15 років страхового стажу.

Які розміри пенсій по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

У 2025 році це наступні показники:

100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Розмір пенсії по інвалідності також залежить від причини інвалідності. Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група — 16 847 гривень;

ІІ група — 13 822 гривень;

ІІІ група — 9 478 гривень.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності за солідарною системою такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Які ще види пенсій є в Україні?