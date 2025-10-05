Яким буде розмір пенсії при стажі 18 років?

При офіційному стажі 18 років, піти на пенсію можна виключно в 65 років, пише 24 Канал.

Розглянемо ситуацію, де особа:

мала дохід 10 000 гривень;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

В такому випадку, при стажі 18 років у 65 пенсія мала б скласти приблизно – 2,2 тисячі гривень. Проте реальна виплата буде дещо інша.



Яка буде пенсія при офіційно підтвердженому стажі 18 років у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Річ у тім, що встановлений мінімум для такого пенсіонера більший. Відповідно, йому "дотягнуть" виплату до визначеного значення. Зараз це – 3 038 гривень.

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати про пенсії в Україні зараз?