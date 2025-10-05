Яким буде розмір пенсії при стажі 18 років?
При офіційному стажі 18 років, піти на пенсію можна виключно в 65 років, пише 24 Канал.
Читайте також Українцям можуть відключити тепло або світло без попередження: як законно повернути послугу
Розглянемо ситуацію, де особа:
- мала дохід 10 000 гривень;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
В такому випадку, при стажі 18 років у 65 пенсія мала б скласти приблизно – 2,2 тисячі гривень. Проте реальна виплата буде дещо інша.
Яка буде пенсія при офіційно підтвердженому стажі 18 років у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Річ у тім, що встановлений мінімум для такого пенсіонера більший. Відповідно, йому "дотягнуть" виплату до визначеного значення. Зараз це – 3 038 гривень.
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати про пенсії в Україні зараз?
Аби вийти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. У 2026 визначені мінімумальнв значення зміняться. В наступному році, аби піти на пенсію у 60 необхідно буде мати як мінімум 33 роки стажу, 63 – 23 роки стажу, 65 – 15 років стажу, повідомляє ПФУ.
Пенсії українців збільшуються, зокрема, завдяки спеціальним надбавкам. У тому числі – віковій доплаті. Розмір цієї надбавки залежить від віку і коливається в межах 300 – 570 гривень.