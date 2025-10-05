Що робити, якщо відключили опалення чи світло у будинку?

Постачальник може законно припинити електропостачання чи теплопостачання лише за умов, передбачених договором та чинним законодавством. Будь-яке самовільне відключення або без попередження – є порушенням прав споживача і підлягає оскарженню, розповіла Анна Даніель, адвокат, кандидат юридичних наук 24 Каналу.

Цікаво Старт опалювального сезону 2025: що варто знати про субсидії й які актуальні тарифи

Згідно із законом "Про житлово-комунальні послуги" та "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", колективні споживачі мають право:

Укладати договір на надання комунальних послуг від імені об’єднаних споживачів;

Розірвати договір, попередивши виконавця не менше ніж за два місяці;

Оскаржувати незаконне відключення колективно через управителя або ОСББ.

Завдяки чіткій процедурі та юридичним інструментам українські споживачі можуть ефективно захистити свої права та забезпечити безперервне теплопостачання та електропостачання.

Як повернути тепло та світло споживачам?

Якщо комунальники відключили тепло чи світло без попередження, перше, що потрібно зробити – це з’ясувати причину. Постачальник зобов’язаний попередити вас, наприклад через борг.

Якщо його немає або повідомлення не надходило, то потрібно зробити наступне:

Зафіксувати ситуацію: зробіть фото або відео батарей та приладів, збережіть квитанції про оплату. За можливості складіть акт разом із сусідами, щоб підтвердити факт відключення.

Написати письмову претензію постачальнику. У листі вимагайте відновлення послуги та поясніть, чому відключення незаконне. Надішліть його поштою з повідомленням або електронно через офіційний канал.

Зауважте! Якщо реакції від компанії немає, звертайтеся до контролюючих органів: місцеве ЖКГ, Держпродспоживслужбу (захист прав споживачів) або до НКРЕКП, якщо компанія є ліцензіатом.

У крайньому разі можна захищати свої права через суд. Позов дозволяє визнати відключення незаконним, зобов’язати відновити послугу та відшкодувати збитки. Зокрема, витрати на додаткове обігрівання приміщення.

Що ще відомо про відключення електроенергії?