Что делать, если отключили отопление или свет в доме?
Поставщик может законно прекратить электроснабжение или теплоснабжение только при условиях, предусмотренных договором и действующим законодательством. Любое самовольное отключение или без предупреждения – является нарушением прав потребителя и подлежит обжалованию, рассказала Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук 24 Канала.
Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" и "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", коллективные потребители имеют право:
- Заключать договор на предоставление коммунальных услуг от имени объединенных потребителей;
- Расторгнуть договор, предупредив исполнителя не менее чем за два месяца;
- Обжаловать незаконное отключение коллективно через управляющего или ОСМД.
Благодаря четкой процедуре и юридическим инструментам украинские потребители могут эффективно защитить свои права и обеспечить непрерывное теплоснабжение и электроснабжение.
Как вернуть тепло и свет потребителям?
Если коммунальщики отключили тепло или свет без предупреждения, первое, что нужно сделать – это выяснить причину. Поставщик обязан предупредить вас, например из-за долга.
Если его нет или сообщение не поступало, то нужно сделать следующее:
- Зафиксировать ситуацию: сделайте фото или видео батарей и приборов, сохраните квитанции об оплате. По возможности составьте акт вместе с соседями, чтобы подтвердить факт отключения.
Написать письменную претензию поставщику. В письме требуйте восстановления услуги и объясните, почему отключение незаконно. Отправьте его по почте с уведомлением или электронно через официальный канал.
Заметьте! Если реакции от компании нет, обращайтесь в контролирующие органы: местное ЖКХ, Госпродпотребслужбу (защита прав потребителей) или в НКРЭКУ, если компания является лицензиатом.
В крайнем случае можно защищать свои права через суд. Иск позволяет признать отключение незаконным, обязать восстановить услугу и возместить убытки. В частности, расходы на дополнительный обогрев помещения.
Что еще известно об отключении электроэнергии?
В Украине планируют ввести мораторий на отключение должников от электро- и водоснабжения в прифронтовых общинах, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
Кабинет Министров одновременно прорабатывает механизмы компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение и меры по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.