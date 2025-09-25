Какую инициативу рассматривает правительство?
Также Кабмин нарабатывает отдельное решение, которое позволит компенсировать разницу в тарифах на теплоснабжение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
По словам главы министерства Алексея Кулебы, такие решения даст возможность теплокоммунэнерго начать отопительный сезон вовремя и стабильно работать в течение зимы.
Стабильное прохождение отопительного сезона для территорий, которые ежедневно под обстрелами – это об устойчивости общин в сверхсложных условиях. Мы готовим решения, которые позволят людям быть уверенными, что тепло и свет останутся доступными даже в этих реалиях,
– отметил Кулеба.
Как происходит подготовка к зиме?
Сейчас в Украине продолжается активная подготовка к зиме. В частности, общины развивают сеть распределенной генерации с особым акцентом на прифронтовые территории. По данным Министерства, проведена такая работа:
- Смонтированы и готовы к использованию 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные, которые дают 700 мегаватт реальных мощностей.
- По всей стране подготовили к отопительному сезону подготовили 129 тысяч жилых домов.
- Профильные предприятия завершают подготовку объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов.
Состояние готовности по основным секторам превышает 90%,
– добавили в министерстве.
По словам премьер-министра страны Юлии Свириденко, правительство определило несколько приоритетов в подготовке к отопительному сезону:
- обеспечение безопасности энергетических объектов;
- оперативное восстановление мощностей после плановых ремонтов и последствий российских обстрелов;
- подготовка запасов топлива;
- ремонт газотранспортной системы;
- урегулирование задолженности за энергоресурсы и усиление самодостаточности украинских общин.
Важно! Отдельно правительство проводит работу вместе с Генштабом по защите энергетических объектов с помощью систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как Украина готовится к отопительному сезону?
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подготовка энергетического сектора к зимнему периоду продолжается еще с лета. Он подтвердил планы усилить защиту энергосистемы, в частности через расширение возможностей противовоздушной обороны (ПВО).
В то же время Зеленский отметил, что Россия пытается помешать Украине в подготовке к отопительному сезону, направляя атаки на энергетические объекты. Это, в частности, затрагивает и добычу газа, из-за чего стране приходится импортировать значительную часть топлива из-за рубежа.
Впрочем, уже в середине сентября Украина впервые с начала года закачала в свои подземные хранилища больше газа, чем в тот же период прошлого года. По состоянию на 14 сентября запасы газа в подземных хранилищах страны достигли 12,055 миллиардов кубометров, что почти на пять миллионов кубометров больше, чем в прошлом году.