Какую инициативу рассматривает правительство?

Также Кабмин нарабатывает отдельное решение, которое позволит компенсировать разницу в тарифах на теплоснабжение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Смотрите также Зима близко: какие сюрпризы может принести отопительный сезон

По словам главы министерства Алексея Кулебы, такие решения даст возможность теплокоммунэнерго начать отопительный сезон вовремя и стабильно работать в течение зимы.

Стабильное прохождение отопительного сезона для территорий, которые ежедневно под обстрелами – это об устойчивости общин в сверхсложных условиях. Мы готовим решения, которые позволят людям быть уверенными, что тепло и свет останутся доступными даже в этих реалиях,
– отметил Кулеба.

Как происходит подготовка к зиме?

Сейчас в Украине продолжается активная подготовка к зиме. В частности, общины развивают сеть распределенной генерации с особым акцентом на прифронтовые территории. По данным Министерства, проведена такая работа:

  • Смонтированы и готовы к использованию 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные, которые дают 700 мегаватт реальных мощностей.
  • По всей стране подготовили к отопительному сезону подготовили 129 тысяч жилых домов.
  • Профильные предприятия завершают подготовку объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов.

Состояние готовности по основным секторам превышает 90%,
– добавили в министерстве.

По словам премьер-министра страны Юлии Свириденко, правительство определило несколько приоритетов в подготовке к отопительному сезону:

  • обеспечение безопасности энергетических объектов;
  • оперативное восстановление мощностей после плановых ремонтов и последствий российских обстрелов;
  • подготовка запасов топлива;
  • ремонт газотранспортной системы;
  • урегулирование задолженности за энергоресурсы и усиление самодостаточности украинских общин.

Важно! Отдельно правительство проводит работу вместе с Генштабом по защите энергетических объектов с помощью систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как Украина готовится к отопительному сезону?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подготовка энергетического сектора к зимнему периоду продолжается еще с лета. Он подтвердил планы усилить защиту энергосистемы, в частности через расширение возможностей противовоздушной обороны (ПВО).

  • В то же время Зеленский отметил, что Россия пытается помешать Украине в подготовке к отопительному сезону, направляя атаки на энергетические объекты. Это, в частности, затрагивает и добычу газа, из-за чего стране приходится импортировать значительную часть топлива из-за рубежа.

  • Впрочем, уже в середине сентября Украина впервые с начала года закачала в свои подземные хранилища больше газа, чем в тот же период прошлого года. По состоянию на 14 сентября запасы газа в подземных хранилищах страны достигли 12,055 миллиардов кубометров, что почти на пять миллионов кубометров больше, чем в прошлом году.