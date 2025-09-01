Как Украина готовится к тому, чтобы пройти следующий отопительный сезон?

Украинский президент говорит, что сейчас важно опережать график подготовки из-за существующих угроз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Читайте также Побила антирекорд: Украина опередила 26 стран Европы по цене электроэнергии

Владимир Зеленский Президент Украины Были доклады по направлениям по добыче, поставки энергоресурсов, генерации электричества. Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Президент поблагодарил украинские компании за хорошую работу. Отдельно Зеленский отметил утверждение дальнейших мер для закупки объемов газа, необходимых, чтобы пройти следующий отопительный сезон.

Как Украина планирует защищать энергосистему?

Украина планирует увеличить защиту энергосистемы. В частности, с помощью усиления ПВО.

Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов,

– говорит Зеленский.

Приоритетом Зеленский назвал именно сбивание шахедов. Также правительство планирует ускорить поставки дополнительных систем ПВО, которые должны защитить украинскую территорию от ракет.

Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами. Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Зеленский говорит, что отдельно продолжалось обсуждение относительно ситуации на прифронтовых территориях. В частности защиты сетей в таких населенных пунктах.

Что нужно знать украинцам накануне отопительного сезона?