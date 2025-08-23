Что ждет украинцев в отопительный сезон-2025?

Несмотря на самые низкие за последние годы запасы газа, правительство уверяет: отопительный сезон пройдет без шоков для кошельков украинцев, сообщает 24 Канал.

Стоимость природного газа для домохозяйств и в дальнейшем будет оставаться фиксированной – 7,96 гривны за один кубический метр как минимум до 30 апреля 2026 года. Такой мораторий был принят во время полномасштабной войны и продлен до завершения действия военного положения.

Важно! Аналогично заморожены и тарифы на теплоснабжение, поэтому рост счетов за отопление в ближайшем сезоне не прогнозируется.

Возрастет ли стоимость электроэнергии?

Не меняется и стоимость электроэнергии:

она составит 4,32 гривны за один киловатт-час;

за один киловатт-час; а для домохозяйств, использующих электроотопление, действует льготный механизм: первые 2 000 киловатт-часов оплачиваются по сниженной цене в 2,64 гривны за один киловатт-час, а дальше применяется базовый тариф.

Это решение направлено на поддержку украинцев, чьи дома не подключены к централизованной системе отопления.

Что с запасами газа на зиму?

Самым большим вызовом нового отопительного сезона остается достаточность газовых резервов. Летом 2025 года в подземных хранилищах было накоплено около 9 миллиардов кубических метров, что является самым низким показателем за последние 11 лет.

Обратите внимание! Правительство поставило задачу увеличить этот объем как минимум до 13 миллиардов кубических метров до начала холодов.

Чтобы избежать дефицита, Украина делает ставку на импорт. Уже подписан контракт на поставку азербайджанского газа через систему Transbalkan, а также продолжаются переговоры по закупке американского сжиженного природного газа через европейские терминалы.