Що чекає на українців в опалювальний сезон-2025?

Попри найнижчі за останні роки запаси газу, уряд запевняє: опалювальний сезон мине без шоків для гаманців українців, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Важливо врахувати все: які доходи грають роль при розрахунку субсидії

Вартість природного газу для домогосподарств і надалі залишатиметься фіксованою – 7,96 гривні за один кубічний метр щонайменше до 30 квітня 2026 року. Такий мораторій був ухвалений під час повномасштабної війни та продовжений до завершення дії воєнного стану.

Важливо! Аналогічно заморожені й тарифи на теплопостачання, тож зростання рахунків за опалення у найближчому сезоні не прогнозується.

Чи зросте вартість електроенергії?

Не змінюється й вартість електроенергії:

вона становитиме 4,32 гривні за одну кіловат-годину;

за одну кіловат-годину; а для домогосподарств, що використовують електроопалення, діє пільговий механізм: перші 2 000 кіловат-годин оплачуються за зниженою ціною у 2,64 гривні за одну кіловат-годину, а далі застосовується базовий тариф.

Це рішення спрямоване на підтримку українців, чиї будинки не підключені до централізованої системи опалення.

Що із запасами газу на зиму?

Найбільшим викликом нового опалювального сезону залишається достатність газових резервів. Улітку 2025 року в підземних сховищах було накопичено близько 9 мільярдів кубічних метрів, що є найнижчим показником за останні 11 років.

Зверніть увагу! Уряд поставив завдання збільшити цей обсяг щонайменше до 13 мільярдів кубічних метрів до початку холодів.

Щоб уникнути дефіциту, Україна робить ставку на імпорт. Вже підписано контракт на постачання азербайджанського газу через систему Transbalkan, а також тривають переговори щодо закупівлі американського скрапленого природного газу через європейські термінали.