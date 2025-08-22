Що відбувається з цінами на газ і до чого тут Трамп?

Ціни на європейський природний газ зростуть, оскільки початковий оптимізм щодо зусиль Трампа згасає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Мова йде про припинення війни в Україні та укладення мирної угоди, на тлі якої ціни впали до річного мінімуму. Тепер показники помірно зростають. Так ф’ючерси еталонного контракту піднялися й за підсумками тижня додадуть близько 8%.

Для багатьох трейдерів перспектива миру все ще залишається далекою, як і можливість повернення додаткових потоків російської енергії на ринок. Це означає, що Європі доведеться продовжувати конкурувати за постачання газу з іншими покупцями, готуючись до майбутнього опалювального сезону,

– пишуть у виданні.

Що таке ф'ючерси на газ? Ф'ючерси на газ – це контракти на купівлю-продаж певного обсягу природного газу за фіксованою ціною в майбутньому, які дозволяють уникнути непередбачуваних коливань цін.

До чого готується Європа?

Наразі європейський газовий ринок готується до майбутніх ремонтних робіт у Норвегії – ключовому постачальнику газу, що обмежить доступні постачання. Можливо, знадобляться вищі ціни, щоб залучити вантажі зрідженого природного газу та запобігти їхньому потраплянню до Азії.

Нагадаємо, що за першу половину 2025 року ЄС імпортував з Росії більше зрідженого газу ніж торік. Загальний обсяг сягнув 4,4 мільярда євро.

Переважно у Європу ЗПГ з Росії доставляється морськими танкерами. Потрібно зазначити, що ЄС загалом не вводив обмеження на російський зріджений газ. Якщо спиратися на дані Єврокомісії, видно, що найбільшим постачальником ЗПГ у Європу були саме США.