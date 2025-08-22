Что происходит с ценами на газ и при чем здесь Трамп?

Цены на европейский природный газ вырастут, поскольку первоначальный оптимизм относительно усилий Трампа угасает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о прекращении войны в Украине и заключении мирного соглашения, на фоне которого цены упали до годового минимума. Теперь показатели умеренно растут. Так фьючерсы эталонного контракта поднялись и по итогам недели прибавят около 8%.

Для многих трейдеров перспектива мира все еще остается далекой, как и возможность возвращения дополнительных потоков российской энергии на рынок. Это означает, что Европе придется продолжать конкурировать за поставки газа с другими покупателями, готовясь к предстоящему отопительному сезону,

– пишут в издании.

Что такое фьючерсы на газ? Фьючерсы на газ – это контракты на куплю-продажу определенного объема природного газа по фиксированной цене в будущем, которые позволяют избежать непредсказуемых колебаний цен.

К чему готовится Европа?

Сейчас европейский газовый рынок готовится к предстоящим ремонтным работам в Норвегии – ключевом поставщике газа, что ограничит доступные поставки. Возможно, понадобятся высокие цены, чтобы привлечь грузы сжиженного природного газа и предотвратить их попадание в Азию.

Напомним, что за первую половину 2025 года ЕС импортировал из России больше сжиженного газа чем в прошлом году. Общий объем достиг 4,4 миллиарда евро.

Преимущественно в Европу СПГ из России доставляется морскими танкерами. Нужно отметить, что ЕС в целом не вводил ограничения на российский сжиженный газ. Если опираться на данные Еврокомиссии, видно, что крупнейшим поставщиком СПГ в Европу были именно США.