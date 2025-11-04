Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с журналистами. Детали сообщает 24 Канал.

Смотрите также Европа перекрывает газ России: кто пострадает больше всего и как это повлияет на доходы Кремля

Почему газ может подешеветь?

Словакия может уменьшить тариф на транзит газа через свою территорию. На встрече с журналистами Свириденко объяснила условия для удешевления поставок импортного энергоресурса в Украину.

Для этого нужны долгосрочные контракты по газу (импорта газа – 24 Канал),

– уточнила премьер-министр.

К слову, руководство "Нафтогаза" уже работает над их подготовкой.

Как Украина готовится к зиме?