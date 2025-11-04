Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с журналистами. Детали сообщает 24 Канал.
Смотрите также Европа перекрывает газ России: кто пострадает больше всего и как это повлияет на доходы Кремля
Почему газ может подешеветь?
Словакия может уменьшить тариф на транзит газа через свою территорию. На встрече с журналистами Свириденко объяснила условия для удешевления поставок импортного энергоресурса в Украину.
Для этого нужны долгосрочные контракты по газу (импорта газа – 24 Канал),
– уточнила премьер-министр.
К слову, руководство "Нафтогаза" уже работает над их подготовкой.
Как Украина готовится к зиме?
- По словам Свириденко, уже удалось обеспечить 1,36 миллиарда евро на закупку газа для отопительного сезона. Средства предоставили партнеры и международные финансовые институты: ЕИБ, ЕБРР, ЕС, Норвегия.
- Сейчас речь идет о закрытии 70% потребности. "Правительство делает все возможное, чтобы пройти зиму с теплом и обеспечить запасы", – подчеркнула премьер-министр.
- К слову, ранее отмечалось, что для финансирования дополнительного импорта газа на зиму необходимо около 2 миллиардов евро.