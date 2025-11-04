Сколько средств привлекли на закупку газа?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Смотрите также Нидерланды предоставляют Украине 25 миллионов евро на закупку газа и энергетику
Правительство делает все возможное, чтобы пройти зиму с теплом и обеспечить запасы,
– подчеркнула премьер-министр.
По словам Свириденко, уже удалось обеспечить 1,36 миллиарда евро на закупку газа для отопительного сезона. Эти средства предоставили европейские партнеры и международные финансовые институты:
- Европейский инвестиционный банк (ЕИБ);
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);
- Норвегия;
- Евросоюз.
Уже обеспечили источники поступления 70% средств и работаем над закрытием потребности до 100%. Где-то это гранты, где-то кредиты, где-то благодаря украинскому банковскому сектору,
– сказала Юлия Свириденко.
Премьер добавила, что в августе – сентябре правительство уже выделило более 1,5 миллиарда гривен, чтобы обеспечить защиту энергетических объектов в прифронтовых регионах для стабильного прохождения отопительного сезона. Также создали резерв материалов, которые необходимы для быстрого восстановления объектов, поврежденных в результате российских обстрелов.
Вместе с тем Свириденко отметила, что правительство постоянно коммуницирует с партнерами о предоставлении Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты энергосистемы от атак России.
Важно! Ранее Юлия Свириденко отмечала, что для финансирования дополнительного импорта газа на зиму необходимо около 2 миллиардов евро.
Сколько средств не хватает на импорт газа?
Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что сейчас Украина нуждается в 750 миллионах долларов из 2 миллиардов, которые необходимы для закупок газа в отопительный сезон.
Впрочем, по его словам, Евросоюз пообещал предоставить дополнительные средства.
На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки,
– рассказал президент по итогам разговора с президентом Еврокомиссии.
Какие запасы газа имеет Украина?
На конец октября Украина накопила в подземных хранилищах 13,2 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. По его словам, "Нафтогаз" на 100% выполнил поставленную правительством задачу.
Однако из-за российских атак на газодобычу компания вынуждена дополнительно импортировать газ для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона.
Как сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, речь идет о приблизительном росте импорта газа на 30%.