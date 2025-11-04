Сколько средств привлекли на закупку газа?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Смотрите также Нидерланды предоставляют Украине 25 миллионов евро на закупку газа и энергетику

Правительство делает все возможное, чтобы пройти зиму с теплом и обеспечить запасы,

– подчеркнула премьер-министр.

По словам Свириденко, уже удалось обеспечить 1,36 миллиарда евро на закупку газа для отопительного сезона. Эти средства предоставили европейские партнеры и международные финансовые институты:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ);

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

Норвегия;

Евросоюз.

Уже обеспечили источники поступления 70% средств и работаем над закрытием потребности до 100%. Где-то это гранты, где-то кредиты, где-то благодаря украинскому банковскому сектору,

– сказала Юлия Свириденко.

Премьер добавила, что в августе – сентябре правительство уже выделило более 1,5 миллиарда гривен, чтобы обеспечить защиту энергетических объектов в прифронтовых регионах для стабильного прохождения отопительного сезона. Также создали резерв материалов, которые необходимы для быстрого восстановления объектов, поврежденных в результате российских обстрелов.

Вместе с тем Свириденко отметила, что правительство постоянно коммуницирует с партнерами о предоставлении Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты энергосистемы от атак России.

Важно! Ранее Юлия Свириденко отмечала, что для финансирования дополнительного импорта газа на зиму необходимо около 2 миллиардов евро.

Сколько средств не хватает на импорт газа?

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что сейчас Украина нуждается в 750 миллионах долларов из 2 миллиардов, которые необходимы для закупок газа в отопительный сезон.

Впрочем, по его словам, Евросоюз пообещал предоставить дополнительные средства.

На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки,

– рассказал президент по итогам разговора с президентом Еврокомиссии.

Какие запасы газа имеет Украина?