Скільки коштів залучили на закупівлю газу?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Дивіться також Нідерланди надають Україні 25 мільйонів євро на закупівлю газу й енергетику

Уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси,

– наголосила прем'єрка.

За словами Свириденко, вже вдалося забезпечити 1,36 мільярда євро на закупівлю газу для опалювального сезону. Ці кошти надали європейські партнери та міжнародні фінансові інститути:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

Норвегія;

Євросоюз.

Вже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюємо над закриттям потреби до 100%. Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору,

– сказала Юлія Свириденко.

Прем'єрка додала, що у серпні – вересні уряд вже виділив понад 1,5 мільярда гривень, щоб забезпечити захист енергетичних об'єктів у прифронтових регіонах для стабільного проходження опалювального сезону. Також створили резерв матеріалів, які необхідні для швидкого відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Разом з тим Свириденко наголосила, що уряд постійно комунікує з партнерами про надання Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту енергосистеми від атак Росії.

Важливо! Раніше Юлія Свириденко зазначала, що для фінансування додаткового імпорту газу на зиму необхідно близько 2 мільярдів євро.

Скільки коштів не вистачає на імпорт газу?

Президент України Володимир Зеленський учора заявив, що наразі Україна потребує 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів, які необхідні для закупівель газу в опалювальний сезон.

Втім, за його словами, Євросоюз пообіцяв надати додаткові кошти.

На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говоримо щодо газу. Тільки що Урсула фон дер Ляєн сказала, що 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки,

– розповів президент за підсумками розмови з президенткою Єврокомісії.

Які запаси газу має Україна?