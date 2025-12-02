Що відомо про пільгову ціну на газ?

Вона передбачена для когенераційних установок у прифронтових регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Читайте також "Скрутити" лічильники більше не вийде: українцям масово загрожують штрафи

Для стабільного та безперебійного проходження опалювального сезону 2025 – 2026 років уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 000 гривень за 1000 метрів кубічних (з урахуванням ПДВ) для виробників електроенергії у прифронтових громадах:

на теплових електростанціях; теплоелектроцентралях; газотурбінних; газопоршневих установках.

Для стимулювання роботи такої генерації буде застосована пільгова ціна на природний газ у розмірі 19 000 гривень за 1 000 метрів кубічних (з ПДВ). Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року,

– повідомив виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які відповідають усім важливим критеріям:

є учасниками ринку електричної енергії; вперше укладають договір з "Нафтогаз Трейдинг" у межах цього Положення; включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".

Важливо! Ухвалене рішення дозволить компанії "Нафтогаз Трейдинг" укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії на прифронтових територіях.

Хто ще має пільги на газ?

Нагадаємо, що пільги на газ також мають деякі пенсіонери. Про це пише Пенсійний фонд.

Наприклад, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали у педагогічній, медичній, культурній або бібліотечній галузі, можуть розраховувати на знижку у розмірі 100% на оплату газу. Але якщо їхній середній дохід не перевищує встановлені норми.

Хто ще може заощадити на газі?