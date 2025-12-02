Що відомо про пільгову ціну на газ?
Вона передбачена для когенераційних установок у прифронтових регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Для стабільного та безперебійного проходження опалювального сезону 2025 – 2026 років уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 000 гривень за 1000 метрів кубічних (з урахуванням ПДВ) для виробників електроенергії у прифронтових громадах:
- на теплових електростанціях;
- теплоелектроцентралях;
- газотурбінних;
- газопоршневих установках.
Для стимулювання роботи такої генерації буде застосована пільгова ціна на природний газ у розмірі 19 000 гривень за 1 000 метрів кубічних (з ПДВ). Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року,
– повідомив виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.
Отримати газ за такою ціною зможуть тільки ті виробники, які відповідають усім важливим критеріям:
- є учасниками ринку електричної енергії;
- вперше укладають договір з "Нафтогаз Трейдинг" у межах цього Положення;
- включені до переліку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".
Важливо! Ухвалене рішення дозволить компанії "Нафтогаз Трейдинг" укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії на прифронтових територіях.
Хто ще має пільги на газ?
Нагадаємо, що пільги на газ також мають деякі пенсіонери. Про це пише Пенсійний фонд.
Наприклад, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали у педагогічній, медичній, культурній або бібліотечній галузі, можуть розраховувати на знижку у розмірі 100% на оплату газу. Але якщо їхній середній дохід не перевищує встановлені норми.
Хто ще може заощадити на газі?
- У грудня витрати українців на газ можуть зменшитися. Причиною є надання "зимової підтримки" у розмірі 1 000 гривень.
- Кошти можна витратити на оплату різних комунальних послуг. Зокрема тисячею можна оплатити послуги з розподілу природного газу або технічне обслуговування внутрішніх газових мереж і обладнання.