Як припинити платити за доставку газу?
В Україні платіжки за доставку газу отримують усі, хто підключений до газової мережі, навіть якщо фактично не користується газом. Проте є законний спосіб припинити ці нарахування, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.
Єдино можливий варіант, це офіційно відключитися від газопостачання. Щоб платити не довелося, потрібно зробити наступні кроки:
- Подати заяву до газового оператора про розірвання договору.
- Отримати акт про припинення постачання газу.
- Дочекатися приїзду спеціалістів для фізичного відключення газу у будинку або квартирі.
Тільки після фактичного відключення щомісячні нарахування за доставку припиняються.
Які ще платіжки за газ надходять?
У "Газорозподільні мережі України" також нагадали, що мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримують окрему платіжку за технічне обслуговування газових мереж.
Ця послуга передбачає перевірку стану:
- внутрішніх газопроводів;
- вентилів;
- лічильників та інших елементів, щоб забезпечити безпечне та стабільне постачання газу.
Важливо! Платіжка нараховується після проведення обслуговування і зазвичай сплачується раз на 3 – 5 років, залежно від графіка технічних перевірок у вашому будинку.
Вартість послуги може значно відрізнятися: від 100 до 1 000 гривень. Ціна визначається з урахуванням розмірів будинку, кількості квартир та складності робіт, що виконуються.
Що ще треба знати про тарифи на газ?
Тариф на газ для побутових споживачів наразі становить 7,96 гривні за кубічний метр і залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2026 року.
Плата за доставку нараховується окремо та не залежить від фактичного використання палива.
Якщо оператор затягує відключення або відмовляється його робити, можна подати скаргу до НКРЕКП і захистити свої права.