Скільки коштуватиме кубометр газу восени?

Ціна на газ для більшості українців цієї осені залишиться незмінною. Споживачі "Нафтогазу" платитимуть у вересні, жовтні та листопаді за тарифом 7,96 гривні за кубометр, повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію.

Дивіться також Понад 100 мільярдів боргів: Держстат розкрив, за які послуги не платять українці

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, що є частиною Групи “Нафтогаз”, продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 гривні за кубометр. Це передбачає тарифний план “Фіксований” для побутових клієнтів, – повідомили в компанії.

Тариф на газ у розмірі 7,96 гривні за кубометр діятиме для населення щонайменше до 30 квітня 2026 року.

"Нафтогаз" зафіксував ціну з урахуванням чинного мораторію на підвищення, який діє в Україні в умовах воєнного стану.

Зауважимо, що наразі "Нафтогаз" постачає блакитне паливо близько 98% усіх побутових споживачів. В інших компаніях кубометр газу може коштувати цієї осені дорожче.

У них вартість палива коливається у діапазоні від 7,96 до 9,99 гривні за базовою річною пропозицією.

Окрім того, є місячна пропозиція, за якою газ може коштувати по-різному у вересні, жовтні та листопаді.

Загалом в Україні на сьогодні працюють 9 постачальників газу. Окрім "Нафтогазу", в інших діють такі тарифи за базовою пропозицією:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799 гривні за кубометр;

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" – 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 гривень за кубометр;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривні за кубометр.

Важливо! Окрім плати за спожитий газ, українці щомісяця зобов'язані сплачувати також послугу за доставку палива. Ця сума йде окремо від вартості самого газу і покриває його транспортування та обслуговування мереж. У кожній області встановлені різні тарифи на доставку газу.

Плата за газ: що потрібно знати споживачам?