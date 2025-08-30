За які борги відключатимуть газ?

За новими правилами, "Нафтогаз" може відключити споживача від газу навіть за найменший борг у розмірі 40 чи 50 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Дивіться також Скільки українці платитимуть за газ у вересні й чи зростуть тарифи

Українці, які вважають, що лише великі борги призводять до відключення газопостачання, роблять помилку, не сплачуючи за газ вчасно. Тепер це правило не діє.

Розмір боргу значення не має. Вирішальним є порушення строків оплати та ігнорування попереджень про припинення постачання,

– йдеться в повідомленні.

Постачальник орієнтуватиметься на терміни сплати за газ, яких усі споживачі мають чітко дотримуватися. Українці мають сплачувати платіжки:

за постачання газу – до 25 числа наступного місяця за попередній (у базовій річній пропозиції);

за розподіл газу – до 20 числа кожного місяця.

Якщо споживач протермінував більш як на 10 днів, то постачальник має право відрізати домогосподарство від газопостачання.

Однак попередньо газова компанія зобов'язана надіслати споживачу попередження про відключення, відповідно до правил постачання природного газу. Воно надсилається у письмовій формі щонайменше за 10 днів до припинення постачання газу. У документі має вказуватися:

підстава відключення газу;

сума боргу, наявного у споживача;

дата запланованого припинення постачання.

Важливо! Зауважимо, що "Нафтогаз України" є головним постачальником газу в державі. Блакитне паливо від неї отримують 98% усіх споживачів.

Платіжки за газ: що потрібно знати?