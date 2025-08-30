За какие долги будут отключать газ?

По новым правилам, "Нафтогаз" может отключить потребителя от газа даже за малейший долг в размере 40 или 50 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Украинцы, которые считают, что только большие долги приводят к отключению газоснабжения, делают ошибку, не платя за газ вовремя. Теперь это правило не действует.

Размер долга значения не имеет. Решающим является нарушение сроков оплаты и игнорирование предупреждений о прекращении поставок,
– говорится в сообщении.

Поставщик будет ориентироваться на сроки оплаты за газ, которых все потребители должны четко придерживаться. Украинцы должны платить платежки:

  • за поставки газа – до 25 числа следующего месяца за предыдущий (в базовом годовом предложении);
  • за распределение газа – до 20 числа каждого месяца.

Если потребитель просрочил более чем на 10 дней, то поставщик имеет право отрезать домохозяйство от газоснабжения.

Однако предварительно газовая компания обязана направить потребителю предупреждение об отключении, в соответствии с правилами поставки природного газа. Оно направляется в письменной форме минимум за 10 дней до прекращения поставок газа. В документе должно указываться:

  • основание отключения газа;
  • сумма долга, имеющегося у потребителя;
  • дата запланированного прекращения поставок.

Важно! Заметим, что "Нафтогаз Украины" является главным поставщиком газа в государстве. Голубое топливо от нее получают 98% всех потребителей.

Платежки за газ: что нужно знать?

  • Вместе с тем "Нафтогаз" предлагает украинцам получать платежки за газ по-новому – в цифровом формате. Цифровые платежки можно найти в личном кабинете на my.gas.ua или через чат-боты GASUA в Viber или Telegram.
  • Чтобы получить цифровую платежку от "Нафтогаза", потребителю необходимо отказаться от бумажной. Зато она поступает раньше. К тому же в электронной версии клиент имеет доступ к архиву оплат.
  • Также "Нафтогаз" предупредил о типичных ошибках, которые потребители делают при заполнении платежек. Из-за них средства не доходят на счет, а клиентам начисляют задолженность.