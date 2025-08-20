Как получать платежки онлайн?

Цифровую платежку можно получить значительно раньше бумажной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

Цифровой формат счета можно посмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить в несколько кликов и иметь доступ к архиву оплат. Электронная версия платежки всегда доступна в личном кабинете на my.gas.ua, а также в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram.

Чтобы отказаться от бумажной платежки нужно:

перейти в личный кабинет на my.gas.ua;

открыть раздел "Настройки";

включить опцию "Получать счета онлайн".

Какой тариф на газ в Украине? Крупнейшая компания-газопоставщик в Украине Нафтогаз обслуживает своих потребителей по тарифному плану Фиксированный с ценой 7,96 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Что нового известно о тарифах на газ и оплату?