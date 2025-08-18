Какой тариф действует для населения сейчас?

Тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей будет оставаться без изменений, благодаря действию ПСО, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Читайте также Гетманцев рассказал почему украинцы на самом деле получают такие маленькие пенсии

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время, нужно заметить, что есть потребители, которые могут платить значительно меньше. Речь идет о владельцах счетчиков на несколько зон. Для них стоимость электроэнергии зависит от времени суток.

Как сообщает Минэнерго, для владельцев двухзонных счетчиков действует тариф день/ночь:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Трехзонный счетчик, обеспечивает тариф, который делится так:

время пиковой нагрузки – с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час;

полупиковой – с 7:00 – 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Кому предоставят помощь на оплату света?

Часть украинцев сможет получить специальную помощь на оплату света. Речь идет о жителях на территории активных и возможных боевых действий. Как отмечает Министерство соцполитики, семьи и единства, эту поддержку начнут получать граждане уже в октябре этого года.

Что нужно знать об этой помощи:

она будет предоставляться на основе данных ПФУ (то есть, оформлять ее не нужно);

выплата будет равна стоимости 100 киловатт-часов на каждого члена семья (однако не более 300 киловатт-часов).

Получать эту дополнительную выплату семьи будут вместе с выплатой жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг,

– отмечает министерство.

Эта помощь будет выплачиваться до того момента, пока:

не произойдет потеря льгот или субсидии;

лицо не выедет с территорий активных или возможных боевых действий;

не произойдет уничтожение жилья.

Обратите внимание! Такая помощь перестает предоставляться, если место, где проживает человек, меняет статус на условно безопасное или оккупированное.