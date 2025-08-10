Как платить за газ меньше?
Национальный кэшбек – государственная программа, которая возвращает гражданам 10% от расходов на украинские товары или услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Полученный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг, в том числе и для оплаты за потребленный газ или его доставку.
Как это работает:
- Оформите специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении);
- Определите карточку для расчетов за покупки.
- Покупайте украинские товары, получайте кэшбек на спецсчет;
- Используйте кэшбек для оплаты коммунальных услуг.
Чтобы заплатить кэшбек за газ, нужно войти в личный кабинет, выбрать оплату картой "Нацкешбек" и ввести данные для платежа.
Максимально в месяц можно накопить до 3 000 гривен.
Как не платить за доставку газа в 2025 году
Украинцы платят за доставку газа, даже если не используют его, на основе подключения к газовой сети. Единственный способ законно не платить за доставку газа в 2025 году – официально отключиться от газовой сети и расторгнуть договор со своим газовым оператором.
Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
- обратиться с заявлением к своему оператору газораспределительной сети о расторжении договора;
- получить акт о прекращении поставок газа;
- дождаться, пока приедут специалисты газовой службы и физически отключат газоснабжение в ваш дом или квартиру.
Только после того, как подача газа будет перекрыта, плату за доставку прекратят.