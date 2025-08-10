Как платить за газ меньше?

Национальный кэшбек – государственная программа, которая возвращает гражданам 10% от расходов на украинские товары или услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Полученный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг, в том числе и для оплаты за потребленный газ или его доставку.

Как это работает:

Оформите специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении);

Определите карточку для расчетов за покупки.

Покупайте украинские товары, получайте кэшбек на спецсчет;

Используйте кэшбек для оплаты коммунальных услуг.

Чтобы заплатить кэшбек за газ, нужно войти в личный кабинет, выбрать оплату картой "Нацкешбек" и ввести данные для платежа.

Максимально в месяц можно накопить до 3 000 гривен.

Как не платить за доставку газа в 2025 году

Украинцы платят за доставку газа, даже если не используют его, на основе подключения к газовой сети. Единственный способ законно не платить за доставку газа в 2025 году – официально отключиться от газовой сети и расторгнуть договор со своим газовым оператором.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

обратиться с заявлением к своему оператору газораспределительной сети о расторжении договора;

получить акт о прекращении поставок газа;

дождаться, пока приедут специалисты газовой службы и физически отключат газоснабжение в ваш дом или квартиру.

Только после того, как подача газа будет перекрыта, плату за доставку прекратят.