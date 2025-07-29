Когда могут не зачислить оплату за газ?
Даже при своевременной оплате за газ может появиться долг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский филиал "Газсети".
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Ежемесячно украинцы платят за услугу по распределению газа через различные сервисы. Если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не получится идентифицировать и зачислить на лицевой счет.
Чтобы избежать неприятностей, нужно: проверять внесение своих данных в поле "Назначение платежа":
- Номер личного счета;
- Фамилия, имя и отчество плательщика;
- Полный адрес помещения;
- Оплату услуги по распределению газа.
Что делать, если допустили ошибку?
Допущенную ошибку ее можно исправить. Для этого нужно:
- Обратиться в Центры обслуживания клиентов;
- Предоставить подтверждающие документы об оплате.
Обратите внимание! Тарифы на газ в Украине останутся фиксированными на уровне 7,96 гривны за кубометр с 1 сентября, без повышения во время отопительного сезона.