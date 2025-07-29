Коли можуть не зарахувати оплату за газ?

Навіть за своєчасної оплати за газ може з’явитися борг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Щомісяця українці сплачують за послугу з розподілу газу через різноманітні сервіси. Якщо забути або неправильно внести свої дані у поле "Призначення платежу", сплачені кошти не вийде ідентифікувати та зарахувати на особовий рахунок.

Щоб уникнути неприємностей, потрібно: перевіряти внесення своїх даних у поле "Призначення платежу":

Номер особистого рахунку;

Прізвище, ім’я та по батькові платника;

Повну адресу помешкання;

Оплату послуги з розподілу газу.

Що робити, якщо припустилися помилки?

Допущену помилку її можна виправити. Для цього потрібно:

Звернутися до Центрів обслуговування клієнтів;

Надати підтверджувальні документи про оплату.

Зауважте! Тарифи на газ в Україні залишаться фіксованими на рівні 7,96 гривні за кубометр з 1 вересня, без підвищення під час опалювального сезону.