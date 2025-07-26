Яку мінімальну суму треба платити за розподіл газу

Для споживачів з нульовим чи мінімальним споживанням розраховується спеціальний мінімальний платіж за розподіл газ, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Полтавагаз.

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Річ у тім, що газорозподільну систему необхідно постійно тримати в робочому стані, тобто під тиском, а це вимагає фінансових ресурсів. Наразі це покривається за рахунок плати за розподіл газу, порядок розрахунку платежу якого затверджений НКРЕКП.

Сума мінімальної плати залежить від типу функціонуючого газового обладнання, що встановлене в будинку, а мінімальні річні обсяги передбачені на такому рівні:

39 кубометрів за газовий рік – у разі користування газом лише для приготування їжі,

126 кубометрів за газовий рік – для приготування їжі та підігріву води,

314 кубометрів за газовий рік – у разі комплексного використання, включаючи опалення.

Таким чином, щомісячну плату визначають як добуток 1/12 річної замовленої потужності на тариф від компанії, що вас обслуговує.

Як приклад, споживач лише з газовою плитою має платити таку суму щомісяця: 39 кубометрів / 12 місяців × 2,11 гривні (тариф АТ "Полтавагаз") = 6,86 гривні на місяць.

Зверніть увагу! Якщо газове обладнання опломбоване або газопостачання припинено, то мінімальна річна замовлена потужність встановлюється на рівні 39 кубометрів.