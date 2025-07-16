Як правильно платити за газ?

Українці можуть оплатити послуги онлайн, однак їм слід бути вельми уважними, пише 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Зокрема слід перевірити кілька речей:

введений правильний особовий рахунок;

зазначено саме ГК "Нафтогаз України".

Це — гарантія того, що платіж зарахується правильно,

– наголосили у компанії.

Українці можуть платити будь-яким зручним для себе способом:

особистим кабінетом; чат-ботами GASUA у Viber чи Telegram; сайтом gas.ua.

Зверніть увагу! На сайті можна оплатити тариф за газ навіть без реєстрації.