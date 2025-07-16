Як правильно платити за газ?
Українці можуть оплатити послуги онлайн, однак їм слід бути вельми уважними, пише 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Зокрема слід перевірити кілька речей:
- введений правильний особовий рахунок;
- зазначено саме ГК "Нафтогаз України".
Це — гарантія того, що платіж зарахується правильно,
– наголосили у компанії.
Українці можуть платити будь-яким зручним для себе способом:
Зверніть увагу! На сайті можна оплатити тариф за газ навіть без реєстрації.