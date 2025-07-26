Какую минимальную сумму надо платить за распределение газа

Для потребителей с нулевым или минимальным потреблением рассчитывается специальный минимальный платеж за распределение газ, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Полтавагаз".

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Дело в том, что газораспределительную систему необходимо постоянно держать в рабочем состоянии, то есть под давлением, а это требует финансовых ресурсов. Сейчас это покрывается за счет платы за распределение газа, порядок расчета платежа которого утвержден НКРЭКУ.

Сумма минимальной платы зависит от типа функционирующего газового оборудования, что установлено в доме, а минимальные годовые объемы предусмотрены на таком уровне:

39 кубометров за газовый год – в случае пользования газом только для приготовления пищи,

126 кубометров за газовый год – для приготовления пищи и подогрева воды,

314 кубометров за газовый год – в случае комплексного использования, включая отопление.

Таким образом, ежемесячную плату определяют как произведение 1/12 годовой заказанной мощности на тариф от компании, что вас обслуживает.

В качестве примера, потребитель только с газовой плитой должен платить такую сумму ежемесячно: 39 кубометров / 12 месяцев × 2,11 гривны (тариф АО "Полтавагаз") = 6,86 гривны в месяц.

Обратите внимание! Если газовое оборудование опломбировано или газоснабжение прекращено, то минимальная годовая заказанная мощность устанавливается на уровне 39 кубометров.