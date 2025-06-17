Кто должен платить за доставку газа

Украинцы ежемесячно получают две платежки за газ – за потребленное топливо и его доставку. Никаких льгот на оплату доставки не предусматривается, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Платить за доставку газа должны даже те украинцы, которые фактически его не используют:

Плату на транспортировку газа начисляют автоматически на основе данных о подключении к газовой сети.

Если квартира или дом подключены к газоснабжению, потребитель в любом случае будет получать каждый месяц платежку за доставку газа, независимо от потребления.

Важно! Газ для бытовых потребителей сейчас стоит 7,96 гривны на кубический метр. Такой тариф останется неизменным как минимум до 30 апреля 2026 года. Однако плата за доставку газа рассчитывается отдельно, на основе объемов потребленного топлива.

Как не платить за доставку газа

Единственный способ законно не платить за доставку газа в 2025 году – официально отключиться от газовой сети и расторгнуть договор со своим газовым оператором.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

обратиться с заявлением к своему оператору газораспределительной сети о расторжении договора;

получить акт о прекращении поставок газа;

дождаться, пока приедут специалисты газовой службы и физически отключат газоснабжение в ваш дом или квартиру.

Только после того, как подача газа будет перекрыта, плату за доставку прекратят.

Стоит знать! Если оператор газораспределительной сети отказывается отключать домохозяйство от газовой сети или тянет с отключением, можно подать жалобу в НКРЕКП.