Почему будет дорожать газ

Экс-глава НАК "Нафтогаз" указал, что именно Иран поставлял газ в Турцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коболева.

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А уже Турция перепродавала газ в ЕС. По состоянию на сейчас, неизвестно сможет ли иранская сторона продолжить поставки газа.

Андрей Коболев Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Турция будет вынуждена или уменьшать поставки газа в ЕС, или увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх.

Коболев уточнил, что российским газом заменить иранский не смогут. Ведь, по его словам, оба газопровода "загружены почти на полную".

Обратите внимание! Коболев считает, что если Израиль продолжит атаковать иранский газовый сектор, часть российского газа будет направлена в Иран.