Детали собрал 24 Канал.
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Какие объекты в Иране и Израиле были под ударом ночью 15 июня
Иранское государственное СМИ Fars News Agency заявило об атаке баллистикой на Хайфу. В Израиле подтвердили атаку, есть видео ударов. В Хайфе горит местный НПЗ.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе: смотрите видео
Иранцы утверждают о сотнях запущенных ракет по Израилю.
Впрочем, в Тегеране тоже горячо. В результате израильской атаки горит нефтехранилище. Речь идет о нефтебазе в районе Шахрана (Shahran) на западной окраине Тегерана.
В Иране горят нефтебазы: смотрите видео
Пожар в столице Ирана Тегеране 14 июня – вероятный момент попадания: смотрите видео
Предположительно, удары продолжатся в дальнейшем.