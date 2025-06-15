Детали собрал 24 Канал.

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Какие объекты в Иране и Израиле были под ударом ночью 15 июня

Иранское государственное СМИ Fars News Agency заявило об атаке баллистикой на Хайфу. В Израиле подтвердили атаку, есть видео ударов. В Хайфе горит местный НПЗ.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе: смотрите видео

Иранцы утверждают о сотнях запущенных ракет по Израилю.

Впрочем, в Тегеране тоже горячо. В результате израильской атаки горит нефтехранилище. Речь идет о нефтебазе в районе Шахрана (Shahran) на западной окраине Тегерана.

В Иране горят нефтебазы: смотрите видео

Пожар в столице Ирана Тегеране 14 июня – вероятный момент попадания: смотрите видео

Предположительно, удары продолжатся в дальнейшем.