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Дивіться також Ізраїль завдав удару по Ірану, Тегеран атакував у відповідь: що відомо на цей момент

Які об'єкти в Ірані та Ізраїлі були під ударом уночі 15 червня

Іранське державне ЗМІ Fars News Agency заявило про атаку балістикою на Хайфу. В Ізраїлі підтвердили атаку, є відео ударів. У Хайфі горить місцевий НПЗ.

Пожежа на нафтопереробному заводі в Хайфі: дивіться відео

Іранці твердять про сотні запущених ракет по Ізраїлю.

Втім, у Тегерані теж гаряче. Внаслідок ізраїльської атаки горить нафтосховище. Ідеться про нафтобази в районі Шахрана (Shahran) на західній околиці Тегерана.

В Ірані горять нафтобази: дивіться відео

Пожежа в столиці Ірану Тегерані 14 червня – імовірний момент влучання: дивіться відео

Імовірно, удари продовжаться надалі.