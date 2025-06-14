Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Фордо вечером 13 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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После атаки Израиля над объектом поднялись столбы дыма.

В комментарии, опубликованном полуофициальным информационным агентством ISNA сегодня утром, представитель организации по атомной энергии страны заявил: "Некоторым районам объекта обогащения Фордоу нанесены незначительные повреждения".

Мы уже вывезли значительную часть оборудования и материалов, и значительных повреждений не было, и нет никаких опасений относительно загрязнения,

– отметил представитель.

В Фордо есть подземный завод по обогащению урана. СМИ пишут, что он расположен на глубине нескольких сотен метров. Он расположен примерно в 150 километрах от Тегерана.

Напомним, Израиль также атаковал "крупнейший объект обогащения ядерного урана" в Иране, расположен в Натанзе.